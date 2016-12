20/12/2016 às 08:15h Enviado por: Leticia Lopes

A Alameda São Boaventura problemática em direção a Ponte desde o Getulinho.





Na Niterói-Manilha, trânsito intenso. Avenida do Contorno com retenção no acesso à Ponte.





Retenção para o Rio dos acessos ao Mocanguê, Vão Central Grande Curva com travessia estimada em 16 minutos.





Para São Gonçalo e Niterói, a mínima prevista é de 24°C e a máxima é de 36°C, com pancadas de chuva à tarde.