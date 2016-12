Moradores devem atentar para descarte de lixo na beira de rios

20/12/2016 às 10:50h Enviado por: Samuel Castro

Na Rua Nestor Pinto Alves, em Alcântara, moradores estão depositando o lixo próximo ao valão Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

O descarte desordenado de lixo, associada ao assoreamento dos rios, é uma combinação perigosa principalmente com chegada do verão, que chega amanhã. A estação mais quente do ano, que tem como características o aumento das chuvas, requer atenção da população na hora de desprezar o lixo.



Jogar lixo nas ruas ou na beira de rios e córregos pode causar grandes prejuízos, principalmente para famílias que vivem nas proximidades. No último fim de semana, bastou chover pouco para que vários bairros sofressem com alagamentos.

Neves, Trindade, Paraíso e Vila Três ficaram com várias ruas submersas, já que o lixo desprezado em via pública dificulta a passagem da água e agrava o risco de enchentes. De acordo com o vigia Miguel da Silva, o recolhimento do lixo na Trindade acontece três vezes por semana, mas basta a coleta atrasar um dia para que as pessoas depositem a sujeira na via. “As pessoas já estão condicionadas a desprezar o lixo na rua. Mesmo com o recolhimento, elas têm como hábito jogar a sujeita em qualquer lugar”.

Na Rua Cuiabá, há grande quantidade de lixo jogado próximo ao Rio Mutondo. Na Rua Manaus, o problema se repete. “Já cansei de pedir às pessoas para não jogarem lixo aqui, mas não adianta”, afirmou o comerciante Marcelo Cavalcante. Na Rua Nestor Pinto Alves, no Vila Três, não é diferente. O descarte de lixo é na beira do valão. A Prefeitura de São Gonçalo foi procurada, mas não retornou até o fechamento desta edição.