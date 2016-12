Rapaz é ferido em paintball

20/12/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

Fábio comemorava mais um ano de realizações com amigos e parentes no Predadores Paintball Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Por Daniela Scaffo

O empresário Fábio Marques ficou gravemente ferido após a explosão de um cilindro no Predadores Paintball, no Colubandê, em São Gonçalo. Ele, que é o dono do espaço, comemorava com amigos e funcionários o fim de mais um ano de sucesso no último domingo. O acidente ainda deixou outro rapaz, identificado apenas como Anderson, ferido.



Fábio recarregava os cilindros do marcador do jogo quando um deles explodiu. Ele sofreu queimaduras pelo corpo. De acordo com uma publicação da página do empreendimento no Facebook, Fábio foi tirado do local antes que começasse o incêndio e encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Segundo informações da direção do hospital, o empresário apresenta estado de saúde grave, porém estável.

“Hoje pela tarde, estávamos todos confraternizando e comemorando mais um ano de grandes realizações e amizades que fizemos no nosso campo de batalha. Foi quando aconteceu um acidente com o nosso melhor amigo e dono do campo, Fábio Marques, durante a recarga de cilindros. Conseguimos tirá-lo a tempo, antes que começasse o incêndio”, dizia parte da publicação.

Uma outra pessoa, identificada apenas como Anderson, também foi atingida e sofreu ferimentos leves. Em função do acidente, o paintball está temporariamente fechado. Nas redes sociais, amigos lamentaram o ocorrido e desejaram força para que Fábio consiga se recuperar. “Binho, vai dar tudo certo, te amo. Nossa Senhora Aparecida cubra com seu manto sagrado e proteja meu querido primo. A família toda rezando pela sua recuperação”, escreveu outra pessoa.