Voluntários entregam ‘esperança’ em Itaoca

20/12/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Cerca de cem famílias foram beneficiadas com as doações Foto: Alex Ramos

Por Sany Medeiros e Catriel Barros

Solidariedade, amor e esperança marcaram o domingo de, pelo menos, cem famílias que vivem no extinto Lixão de Itaoca, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O grupo de voluntários SOS Lixão de Itaoca realizou a já tradicional doação de Natal, que contou com a presença de Papai Noel com a distribuição de brinquedos, roupas, calçados, produtos de higiene pessoal e cestas básicas.

O projeto, que está na sexta edição de Natal, contou com mais de 150 voluntários, que arrecadaram mais de 200 cestas básicas completas, além dos brinquedos e roupas. De acordo com um dos organizadores, o fotógrafo Alex Ramos, de 32 anos, a felicidade e nos rostos das crianças não tem preço. “A gente doa nosso tempo, nosso amor e é muito gratificante ver o sorriso estampado nos rostos das crianças. O carinho e o afeto que eles têm com os voluntários é muito grande”, comemorou Alex.

O caminho para quem quiser ajudar o projeto é via Facebook, por meio da página: www.facebook.com/soslixaodeitaoca. A próxima ação social no Lixão de Itaoca está marcada para a Páscoa.