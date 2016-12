Bairro Trindade ganha nova escola para 420 alunos

19/12/2016 às 17:36h Enviado por: Catriel Barros

Uma nova escola, com 11 salas de aula, uma ampla quadra poliesportiva, refeitório e banheiros adaptados. A nova estrutura da Escola Municipal Marlucy Salles Almeida, em Trindade, recebeu esta semana os seus 420 alunos, que nos próximos dias farão uma homenagem ao jogador Everton Kempes, gonçalense que morreu no acidente envolvendo o time da Chapecoense. A quadra de esportes receberá o nome do atleta.





A unidade sofreu grande impacto com o temporal de 2010, mas continuou funcionando. Em março de 2014, a secretaria de Educação decidiu, após solicitar laudo técnico, transferir os 420 alunos para uma escola alugada no bairro de Nova Cidade, a fim de garantir a integridade dos estudantes e funcionários.





A diretora da escola Ticiane Silva Vinhaes, demonstrou o seu contentamento em reação a obra. "Estamos muito felizes. Conforme previsto, as obras proporcionaram maior espaço e conforto aos nossos alunos e a todo corpo técnico", disse, após receber a equipe da guarda municipal que faz a ronda escolar.





O prefeito Neilton Mulim também falou dos investimos feitos na unidade. “A nova escola conta com salas de aula, secretaria, quadra poliesportiva, biblioteca, laboratórios de informática, refeitório, uma área externa ampla e vestiários adaptados. A Escola Municipal Marluce Salles Almeida também ganhou mais três salas de aula e com isso passará a atender mais 120 alunos do pré-escolar ao 9º ano”.





Moradora do bairro, Valerie Carvalho, mãe da aluna do 2º anos, Yasmim Cristina, de sete anos ressaltou a importância dessa nova unidade escolar. "Minha filha estuda nesta escola há três anos e quando chovia as crianças não podiam ter aulas. E essa nova estrutura irá melhorar bastante a qualidade de ensino das crianças", declarou a dona de casa.





Paralelamente as obras na escola, a prefeitura fez a limpeza do canal que corta a região. A dragagem e desobstrução foram feitas por funcionários da secretaria de Infraestrutura e Urbanismo e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O serviço começou pelos bairros do Alcântara, Salgueiro e Palmeiras.





Fonte: Agência Brasil