Alceu Valença improvisa música com apelidos da Lava-Jato

19/12/2016 às 14:09h Enviado por: Catriel Barros

Foto: Divulgação

O cenário político no Brasil não está nada fácil, não é mesmo? A cada dia que passa, novos nomes são relacionados a investigação da Lava-Jato, sejam eles de pessoas ou de empresas.

Em um vídeo no Instagram, Alceu Valença publicou um vídeo que viralizou nas redes sociais. Em uma canção improvisada, ele listou os apelidos dos políticos citados na delação da Odebrecht.



"Todo feio", "caranguejo", "Campari", "Caju", "Índio" e "Comuna" foram alguns dos mencionados. Segundo o artista, ele recebeu uma mensagem com todos os condinomes e achou graça. O vídeo foi visualizado mais de 6 mil vezes.



"No Brasil não podemos negar que até os corruptos têm senso apurado de humor! Não existe simpatia de milhões de empresas privadas com políticos. Tudo é $$$$$! A única saída é uma Reforma Política com constituinte exclusiva", escreveu Alceu.





Fonte: Catraca Livre