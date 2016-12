Prefeitura de Niterói começa a montar esquema especial para a festa de Réveillon na Praia de Icaraí

19/12/2016 às 13:43h Enviado por: Catriel Barros

Com expectativa de mais de 500 mil pessoas, entre moradores, visitantes e turistas, presentes na festa de Réveillon na Praia de Icaraí, a Prefeitura de Niterói, através da Neltur, reuniu representantes de mais de 10 instituições, na sede da empresa, nesta quinta-feira, dia 15/12, pela manhã, para definir a organização e estruturação da maior festa da cidade.

O Presidente da Neltur, José Haddad, destacou a importância deste trabalho integrado entre os vários órgãos da Prefeitura e as corporações do Estado, visando a segurança e a saúde dos que vem assistir o segundo melhor Réveillon do Estado do Rio de Janeiro. “Já definimos a queima de fogos e as atrações, que terá como ponto alto a banda Capital Inicial, agora nossa maior preocupação é com a segurança e a saúde deste grande público”, destaca Haddad.

Além da presença da PM, Corpo de Bombeiros, do CISP Móvel, da Guarda Municipal, a Neltur trabalhará com 90 seguranças da área privada. Na próxima semana, na Cidade da Ordem Pública , no Barreto, haverá uma nova reunião com todas as forças de segurança para definição do número de guardas e PMs que atuarão durante a festa.

Segundo José Haddad tanto o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, já garantiram efetivo durante a festa da virada.

Postos médicos e conselho tutelar na Praia de Icaraí

Na área da Saúde, serão montados 3 Postos Médicos, com 22 leitos e 11 médicos, além de enfermeiros prontos a dar assistência a quem necessitar. Aqueles que forem acometidos, mais gravemente por traumas serão encaminhados para o Hospital Azevedo Lima, os casos clínicos para o hospital Carlos Tortelly e as crianças para o Hospital Municipal Getulinho.

Com intuito de aprimorar ainda mais esse trabalho de organização e estruturação da maior festa da cidade de Niterói, Haddad anunciou que os vendedores informais cadastrados terão exclusividade para realizarem suas vendas, sendo realocados nas transversais da Praia de Icaraí, aumentando o espaço da festa.

O Conselho Tutelar vai trabalhar em conjunto com a Neltur, dando total apoio na questão do controle de crianças desaparecidas. Para isso, Haddad requisitou a presença de Conselheiros na Coordenação da festa, na praia.





Shows , queima de fogos e ampliação de selfies

Logo após o espetáculo pirotécnico, de no mínimo 15 minutos, na festa do Réveillon, na Praia de Icaraí, acontecerá o show da banda Capital Inicial. Os fogos serão detonados por 5 balsas, distante a 500 metros da praia de Icaraí, de acordo com as normas de segurança. Para o presidente, já faz parte da tradição da cidade, a empresa Águas de Niterói, patrocinar a queima de fogos do Réveillon da cidade. Então, afirma, todos os detalhes sobre isso serão dados pela empresa Águas de Niterói.

Um das surpresas este ano, segundo, Haddad, é a ampliação das “selfies”. “Ano passado, as pessoas presentes na praia, faziam "selfies" que eram reproduzidos nos telões. Este ano toda a população poderá interagir com a festa da Virada mandando suas "selfies" feitas de casa (para isso será criado um endereço de envio), que serão reproduzidos pelos 8 telões na extensão da praia”, ressalta.

“O Réveillon é tradicional e o maior evento de Niterói que movimenta toda a economia da cidade e sua rede hoteleira. É um investimento que traz retorno para o município”, destaca Haddad.

Estiveram presentes na reunião representantes da Polícia Militar, da CLIN (Companhia de Limpeza de Niterói), do SASDH (Conselho Tutelar), SECONSER/DIP (Iluminação Pública), 3º GBM (Corpo de Bombeiros), Guarda Municipal, Secretarias de Saúde e de Ordem Pública e da NitTrans.





