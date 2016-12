Rodoviária Novo Rio espera movimentação de 582 mil passageiros no fim do ano

19/12/2016 às 16:00h Enviado por: Leticia Lopes

As 44 empresas que operam na rodoviária vão disponibilizar 18.240 ônibus, dos quais 3.400 farão horários extras para atender à demanda Foto: Arquivo Agência Brasil





Cerca de 582 mil passageiros deverão passar pela Rodoviária Novo Rio no período de 22 de dezembro de 2016 a 2 de janeiro de 2017, de acordo com estatística divulgada pela Concessionária Novo Rio, grupo que administra o terminal, localizado no bairro de Santo Cristo, próximo ao centro do Rio de Janeiro. As 44 empresas que operam na rodoviária vão disponibilizar 18.240 ônibus, dos quais 3.400 farão horários extras para atender à demanda.





Os destinos mais procurados são a Costa Verde, região dos Lagos e região serrana do estado, bem como cidades dos estados de São Paulo, de Minas Gerais e do Espírito Santo.





A maior saída de passageiros do terminal é prevista para o dia 23, com 36.900 embarques. Para o réveillon, o maior movimento de saída deve ocorrer no dia 30 deste mês, com 32.400 pessoas deixando o Rio de Janeiro.





Maiores informações sobre horários, valores, documentação e gratuidade podem ser obtidas no site www.novorio.com.br, onde os passageiros podem também comprar seus bilhetes. As pessoas que adquirirem passagens até o próximo dia 20 terão 10% de desconto no valor total da compra.





Ações natalinas





A assessora de Relações Públicas da Concessionária Novo Rio, Beatriz Lima, informa que nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, as crianças que estiverem na rodoviária poderão tirar fotos com o Papai Noel, no horário das 10h às 12h e de 13h às 16h.





No dia 30, no mesmo local, uma equipe do programa SOS Crianças Desaparecidas, da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, promoverá a distribuição de pulseiras de identificação e material informativo. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao desaparecimento de crianças, principalmente em locais com grande aglomeração nessa época do ano.





Fonte: Agência Brasil.