Da imaginação para internet

19/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Yonara Costa lançou recentemente seu romance ‘Nua de verdade’ na plataforma online Amazon Foto: Filipe Aguiar

Por Cyntia Fonseca

E o cenário se mostra ainda mais positivo quando consideramos a expansão das autopublicações - ou “self-publishing”, quando os próprios autores ficam responsáveis por todas as etapas do lançamento do livro no mercado. De acordo com levantamento feito pela plataforma IG, a autopublicação no país teve um crescimento de 38% no período entre novembro de 2015 e novembro de 2015. Com o livro “Nua de verdade” recém-lançado na plataforma online Amazon, a professora e escritora gonçalense Yonara Costa, de 42 anos, faz parte desse grupo.



Com alguns contos guardados na gaveta e um romance desenvolvido ao longo das “horas vagas que não tem”, como ela mesma costuma brincar, Yonara resolveu que era hora de mostrar ao mundo suas produções e optou pela publicação virtual.

“A Amazon oferece uma maneira muito simples de publicação, o que é um estímulo. Na primeira vez, fiz um grande lançamento, mas me senti muito sobrecarregada, pois tive de fazer um investimento significativo de tempo e dinheiro. O mercado independente sempre existiu, mas a possibilidade de fazer a publicação sem custos no universo virtual é muito interessante”, conta a professora.

Apaixonada por literatura, mas sem muito tempo para passar as ideias para o papel, Yonara viu a oportunidade de finalizar o romance “Nua de verdade” quando passou por um problema de saúde que forçou-a a entrar em licença médica. O enredo inusitado conta a história de Rita, uma menina que não pode mentir.

“À época do mensalão, eu fiquei pensando em como o brasileiro lida com a mentira. Um amigo que estava no exterior voltou dizendo que um vendedor lhe disse que os clientes brasileiros são muito estranhos. Veem algo, dizem que gostam e que vão voltar, mas o vendedor separa a mercadoria e o brasileiro nunca volta. Fiquei imaginando como seria a vida de uma personagem que, por motivos fisiológicos, não pudesse mentir e daí surgiu a ideia do romance”, explicou Yonara.

Disponível no link “https://www.amazon.com.br/Nua-verdade-Yonara-Costa-ebook/ dp/B01N8ULYI9/ref=sr _1_1?ie=UTF8 &qid=1481230514&sr=8-1&keywords=yonara+costa”, o livro custa menos de R$10 e pode ser baixado em celular, laptop, kindle ou tablet.