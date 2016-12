Grupo de Niterói realiza evento para ajudar Abrigo Cristo Redentor

17/12/2016 às 12:30h Enviado por: Cyntia Fonseca

Foto: Divulgação

O grupo Mães Amigas de Niterói realiza, amanhã, a 3ª edição do Natal Solidário, no Campo de São Bento, em Niterói. Aberto ao público, o evento contará com lanche coletivo, atrações infantis, presença do Papai Noel e tem como objetivo arrecadar donativos para o Abrigo Cristo Redentor, no Estrela do Norte, em São Gonçalo.





“Não tenho dúvidas que essa edição será maravilhosa, um dia de lazer para toda a família, além da oportunidade de ajudar o abrigo Cristo Redentor. Temos uma equipe grande por trás de toda essa organização e nossa gratidão é enorme. Esperamos a mobilização e colaboração de todos”, diz Tatiane Pacheco, idealizadora do grupo.





Com início às 10h, o "Natal Solidário" será voltado, principalmente, para as crianças. Haverá musicalização, oficinas, contação de histórias, e o Papai Noel tem previsão de chegada ao meio-dia. Além disso, o grupo vai organizar área baby com pula-pula, piscina de bolinhas e pintura artística.

Para participar, basta levar um pacote de fralda geriátrica ou produtos de higiene pessoal.





Fundado em março de 2014, o grupo Mães Amigas de Niterói atua ativamente em prol da união social e realiza eventos colaborativos periodicamente. Nas redes sociais, são mais de 17 mil mulheres reunidas, com média de 100 postagens diárias, possuindo uma taxa de crescimento mensal de 30%.