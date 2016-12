Confraternização reúne funcionários da Semel

17/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Evento de fim de ano ocorreu num salão de festas, na Trindade Foto: Alex Ramos

Natal é tempo de celebrar. E é pensando assim que secretário de Esporte e Lazer ( Semel) Joaquim de Oliveira realiza, há 20 anos, a festa de confraternização dos funcionários da pasta.



Este ano, o evento de fim de ano aconteceu em um salão de festa, na Trindade, e contou com a participação de funcionários e seus familiares. A comemoração custeada com fundos próprios do secretário é, segundo ele, uma forma de agradecer a todos que contribuíram com o trabalho ao longo do ano. “Estou na Semel há 20 anos e, em todo esse tempo, faço questão de celebrar com os meus colaboradores o ano de trabalho. Essa uma maneira que tenho de agradecer”, declarou o secretário. Trabalhando há 20 anos na Semel, o diretor do departamento de esportes, Wilson Bezerra, 63, comentou que este é momento de alegria para os funcionários. “Essa festa é tradicional e muito esperada. Aqui estamos celebrando a amizade”, disse.

O mesmo sentimento é compartilhado pelo segurança Carlos da Costa, 47. “O secretário é como um pai para todos os funcionários”, afirmou.

O maestro José Carlos fez uma pequena apresentação durante a festa. Cada funcionário foi presenteado com um panetone e bebidas.