Ele quer ser o ‘Rei da Fralda’

17/12/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

Desempregado, Pedro Henrique decidiu montar seu próprio negócio após nascimento da filha Foto: Alex Ramos

Da necessidade surgiu uma grande ideia. Foi desta forma que o empreendedor gonçalense Pedro Henrique Barreto, de 23 anos e o amigo e compadre, Nathan dos Santos, lançaram há uma semana, a fralda ‘Cute, Cute’, produto originalmente gonçalense e que promete oferecer conforto com baixo preço e qualidade.



Pai da pequena Sophia de um ano e dois meses, Pedro viu a oportunidade de lançar o produto a partir do nascimento da filha. Técnico de segurança do trabalho, ele ficou desempregado há dois meses. Foi quando ele tomou a decisão de abrir um negócio original.

“Só após me tornar pai eu vi o quanto esse produto era necessário e caro. Comecei a pesquisar e junto com o meu compadre buscamos meios para montar o negócio. Estudamos o produto por um ano para oferecer um diferencial no mercado”, explicou.

As fraldas gonçalenses são distribuídas no varejo, mas Pedro já planeja abrir uma loja e se tornar o ‘Rei da Fralda’. “Oferecemos um produto com qualidade e baixo custo. Eu uso essa fralda na minha filha. Testei por seis meses em casa para chegar ao produto que temos hoje. Minha ideia é abrir uma loja, no próximo ano”, adiantou. As fraldas Cute, Cute podem ser adquiridas nas versões P, M e G com valores a partir de R$ 11,80. Para saber mais basta acessar a página https://www.facebook.com/cutecutefraldas/, que está operando com entregas à domicílio feitas através da internet ou pelos telefones: 97111-4919 e 97650-9312.