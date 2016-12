OSG recebe doações para as famílias do Lixão de Itaoca

16/12/2016 às 18:42h Enviado por: Catriel Barros

Foto: Júlio Diniz

Em apenas dez dias de campanha, o Jornal OSG arrecadou dezenas de brinquedos novos e usados, cerca de 10kg de arroz, materiais de higiene pessoal, roupas e calçados, que serão entregues às famílias do Lixão de Itaoca, neste domingo (18), pelo próprio Papai Noel. O S.O.S. Lixão de Itaoca existe há seis anos em São Gonçalo e de acordo com um dos organizadores, o fotógrafo Alex Ramos, de 32 anos, o projeto cresceu muito rápido, uma vez que no começo eram apenas oito pessoas trabalhando na arrecadação de mantimentos e hoje já são mais de 500 envolvidos, direta ou indiretamente.

"Decidimos que alguma coisa deveria ser feita para diminuir o sofrimento daquelas pessoas e levar, pelo menos, um momento de alegria para eles. Com a iniciativa do OSG, em abrir mais um ponto de coleta, acreditamos que vamos somar ainda mais força ao nosso grupo", declarou.

As doações podem ser feitas até amanhã (17), no térreo do Prédio do Relógio, em Alcântara, onde fica a redação do Jornal O São Gonçalo. E a entrega será realizada neste domingo, pelo Papai Noel às famílias moradoras do Lixão de Itaoca, no Complexo do Salgueiro.