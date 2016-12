A corrida "São Garrafa" acontece neste domingo

16/12/2016 às 18:00h Enviado por: Catriel Barros

De uma brincadeira entre amigos a evento sério, com direito a lugar cativo no calendário esportivo da cidade de Niterói. Essa é a "São Garrafa", corrida promovida pela equipe Rafinha Running, que acontece neste domingo (18), com duas opções de distância, 13km e 5km. Quem fizer a distância mais longa, larga às 7h, no Skate Park de São Francisco em direção à chegada, na Praia de Piratininga, somando ao todo os sofridos 13km. Já o grupo dos 5km vai começar na própria Orla de Piratininga, às 7h30, terminando a distância mais curta na própria praia. Este ano serão 415 participantes, mais que o dobro da edição passada.





A São Garrafa surgiu no dia 31 de dezembro de 2008, quando um grupo de amigos que queria pegar uma praia em ‘Itacoa’ resolveu fazer o percurso Icaraí até a Região Oceânica correndo. Tudo isso para fugir do trânsito causado pelo ‘Bloco das Piranhas’, evento niteroiense que acontece sempre no último dia do ano. E não é que a corrida acabou virando tradição? E não só para os amigos do professor de educação física e ultramaratonista Rafael Vianna, idealizador da prova e da equipe Rafinha Running, que leva seu apelido.





Segundo Rafinha, a corrida foi se profissionalizando aos poucos. "Há três anos, reunimos cerca de 60 atletas da minha equipe para uma confraternização; ano passado, já fizemos camisas e viseiras. Este ano, abrimos para mais de 400 pessoas e com o apoio de patrocinadores fizemos o kit completo, com chip, número de peito, camisa e bolsa de nylon personalizados, medalha de finisher. Terá até pódio por categoria!", comemora.