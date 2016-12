Filhos de PMs mortos ganham festa em São Gonçalo

16/12/2016 às 15:41h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Luiz Nicolella

O grupo #basta, que atua desde 2009 em defesa das polícias e dos policiais do Estado do Rio, realizou, ontem, a festa Natal Azul. O evento era voltado para filhos de agentes que morreram em ação e aconteceu na sede do 7º BPM (São Gonçalo), em Alcântara. Entre as presenças, esteve o comandante da unidade, tenente-coronel Ruy França. No total, 40 crianças participaram da festa. Todas elas foram apadrinhadas por voluntários e receberam presentes das mãos de um Papai Noel durante o evento. Criadora do #basta, a jornalista Roberta Trindade falou sobre a importância da comemoração para as crianças. “Nessa época do ano, vemos sempre campanhas para chamar a atenção para orfanatos, creches e asilos e tivemos a ideia de também despertar as pessoas para essas crianças que convivem com a incerteza de verem seus pais voltando para casa depois do trabalho.





Muitas delas que já enfrentam a tristeza de estarem crescendo sem eles”, contou. Michele Paula Ferreira, de 32 anos, esposa do soldado Carlos Eduardo dos Santos Mira, morto em julho deste ano durante uma operação no Morro do Bumba, em Niterói, marcou presença na festa e levou duas das três filhas do militar. “Acho essa festa bastante importante, principalmente para nós, familiares dos policiais e para as crianças. É também uma forma de homenagear os homens que serviram em favor do Estado e das pessoas”, afirmou. Comandante do 7ºBPM, Ruy França, falou sobre a importância de lembrar dos militares mortos e acrescentou que a festa deve ser repetida no próximo ano. “Na realidade, o evento é uma forma de levarmos conforto e carinho para as famílias dos policiais que nos deixaram”, disse França.