Manifestações acontecem na manhã de hoje em São Gonçalo e Niterói

16/12/2016 às 12:01h Enviado por: Leticia Lopes

Profissionais se manifestam na Alameda Foto: Reprodução Profissionais se manifestam na Alameda Foto: Reprodução





Duas manifestações ocorrem nesta manhã (16) em São Gonçalo e Niterói. Garis e profissionais da enfermagem reivindicam pagamentos atrasados e melhores condições de trabalho.





Na Rua Doutor Francisco Portela, próximo a Prefeitura de São Gonçalo, garis pararam o trânsito em protesto.





Em Niterói, a manifestação estava programada para as 7h de hoje (16), na descida da Alameda São Boaventura, em direção ao centro de Niterói. Os manifestantes, trabalhadores do setor de enfermagem do Hospital Estadual Azevedo Lima, reivindicam o pagamento dos salários atrasados. O movimento aumentou o engarrafamento na via, gerando transtornos para quem estava no trânsito.