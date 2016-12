Pior seca dos últimos 100 anos atinge o Nordeste

16/12/2016 às 14:00h Enviado por: Leticia Lopes

Mapa mostra a seca afetando a Região Nordeste do Brasil Foto: FUNCEME

Todos os estados do Nordeste entraram no nível mais grave de seca devido à falta de chuvas ao longo do ano. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), este é o quinto ano consecutivo de seca no Ceará - pior período em 100 anos. Em Pernambuco, 90% do território apresenta o pior índice em décadas. A situação está alarmante, pois os açudes e cisternas estão vazios. Os governos estão auxiliando a população com carros-pipa para o abastecimento de água.





Entenda como as pessoas vivem na região das secas





A estiagem no sertão é um fenômeno natural, causado por fatores que provocam a concentração das chuvas em alguns meses do ano. Mas o sertanejo aprendeu a conviver com longo períodos de seca. Atualmente, conta com tecnologias simples e eficientes, capazes de proporcionar boas condições de enfrentar os períodos de escassez de água. Ao armazenar a água da chuva, o sertanejo se garante para sobreviver com qualidade o período da estiagem. Dos reservatórios, ele pode retirar no decorrer dos meses de seca tanto a água para uso doméstico de sua família, quanto a que mata a sede dos animais. Para aproveitar ainda melhor esse recurso, ele pode utilizar a irrigação por gotejamento, um método simples que mantém o solo úmido e a plantação verdinha, evitando o desperdício. Plantas da região, resistentes à estiagem, podem servir de alimento para a criação, além de auxiliar na regeneração da fertilidade do solo e evitar a erosão. Todas essas tecnologias funcionam ainda melhor quando combinadas com a sabedoria popular do sertanejo: dá até para prever a chegada da chuva observando as plantas, os pássaros e os insetos.





Fonte: Catraca Livre