Carro de casal é esmagado por caminhões na BR

16/12/2016 às 11:30h Enviado por: Samuel Castro

Acidente aconteceu na pista sentido Niterói da BR-101, na altura do Boa Vista. O Gol ficou imprensado entre os dois caminhões. Rodovia ficou engarrafada nos dois sentidos Foto: Leonardo Ferraz

Por Cyntia Fonseca

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro de passeio, deixou um casal gravemente ferido, na rodovia Niterói-Manilha (BR-101), no fim da manhã de ontem, na altura do Boa Vista, em São Gonçalo, na pista sentido Niterói.

O acidente aconteceu por volta das 11h, quando o motorista do Gol branco, placa KQH-4996, teria tentado ultrapassar, pelo acostamento, um caminhão da empresa Pirâmide Argamassas, na altura do km 314, sentido Niterói, próximo ao São Gonçalo Shopping.

Ao perceber que não conseguiria continuar seguindo pelo acostamento, o motorista teria recuado de volta para a pista e acabou atingindo a traseira do caminhão.



Outro caminhão, da mesma empresa de argamassa, que vinha logo atrás do veículo também colidiu na traseira do Gol, provocando o engavetamento. Com a força da colisão, os ocupantes do Gol ficaram presos às ferragens, imprensados entre a lataria do veículo. Gravemente feridos, o motorista e a mulher, tiveram os membros inferiores presos às ferragens.

Eles foram socorridos por uma equipe da Concessionária Autopista Fluminense, junto com Bombeiros, e encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Com o acidente, o trânsito ficou engarrafado nos dois sentidos da BR-101, por causa da interdição da pista para o socorro, e por causa de curiosos que seguiam na pista em sentido contrário.