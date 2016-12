Defesa Civil de Niterói alerta para previsão de ressaca com ondas de até três metros

15/12/2016 às 17:55h Enviado por: Rennan Rebello

Foto:

O Centro de Monitoramento e Operações da Defeca Civil de Niterói informa que, de acordo com comunicado emitido pela Marinha Brasil, há previsão de ressaca com ondas de até três metros no litoral a partir das 16 horas de hoje (15-12), até o dia 16/12 às 22h.





A Defesa Civil de Niterói faz as seguintes recomendações para a população: evitar o banho de mar e esportes na praia neste período; não permanecer em mirantes ou em locais próximos ao mar durante o período; os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil; evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo as calçadas.





Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca e não se deve entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros.