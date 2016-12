USP oferece de graça e on-line curso inédito sobre astronomia

15/12/2016 às 15:30h Enviado por: Catriel Barros

O curso, oferecido pela USP, tem certificado ao final Foto: iStock/Den Belitsky





A USP (Universidade de São Paulo) disponibiliza gratuitamente o curso on-line inédito chamado Origens da Vida no Contexto Cósmico, desenvolvido e ministrado por professores do IAG (Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas).





O curso tem como objetivo apresentar os mais recentes avanços científicos, com formato multidisciplinar que o levará a compreender melhor os aspectos envolvidos no surgimento de vida na Terra e no possível surgimento de vida em outros planetas.





O programa de curso é divido em quatro módulos, disponibilizados como um didático interativo, com vídeos pré-gravados, testes e projetos. No Coursera, é possível se conectar com outros estudantes, além de receber certificado de conclusão.





Fonte: Catraca Livre.