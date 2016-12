COT entrega cem quilos de alimentos ao Abrigo

15/12/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Presidente do abrigo, Josias Ávila, agradeceu as doações Foto: Luiz Nicolella

Por Cyntia Fonseca

Cem quilos de alimentos foram doados ao Abrigo Cristo Redentor, em Estrela do Norte, ontem, pela equipe do Centro de Oportunidade ao Trabalho (COT), projeto realizado em São Gonçalo pelo ex-jogador Clayton Nunes. Os donativos foram arrecadados durante a 10ª edição do Jogo das Estrelas do COT, que aconteceu na última sexta-feira, no Estádio Catarinão. Entre as arrecadações, estão produtos como leite, arroz, feijão, farinha e outros alimentos perecíveis e também não perecíveis.

“O projeto acontece, há 10 anos, e desde a quinta edição, nós ajudamos com contribuições. A gente une o útil ao agradável, que é a paixão pelo futebol com o gosto de ajudar ao próximo”, comentou Clayton, aproveitando para relembrar as homenagens feitas aos jogadores da Chapecoense no Jogo das Estrelas. “Queria agradecer a todos os jogadores e empresários que ajudam o projeto e também contribuíram. Porque como vimos no acidente, que levou o Kempes - um dos padrinhos do COT - nós não somos nada nessa vida”, completou.

Para o presidente do abrigo, Josias Ávila, cada doação é de suma importância. “São essas doações que têm mantido o abrigo. Graças à comunidade e amigos como o Clayton, que conseguimos manter, já que estamos esquecidos pelo Estado. É muito importante, pois se deixamos de ter despesas com alimentação, podemos aproveitar para dar atenção a outros gastos também necessários”, explicou o presidente.