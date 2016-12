Rua da Feira está fechada

14/12/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

Estimativa de sindicato é de que cerca de 17 mil pessoas passem, diariamente, pela Rua da Feira Foto: Alex Ramos

Por Cyntia Fonseca

Com o objetivo de facilitar a locomoção da população durante as compras de fim de ano, a Secretaria de Transportes de São Gonçalo interditou o tráfego de veículos na Rua João Caetano, conhecida tradicionalmente como Rua da Feira, em Alcântara. A interdição vai até o dia 31 de dezembro no trecho compreendido entre as ruas Palmira Ninho e Capitão Antônio Martins, das 6h às 22h.



Para lojistas e ambulantes da Rua da Feira, a decisão traz muitos benefícios às vendas, principalmente no atual momento de crise. “Melhora totalmente a circulação das pessoas. Na minha opinião, essa rua deveria ser sempre assim. Outro dia mesmo, atropelaram o pé de uma senhora. Então, sem carros, não existe esse risco”, avalia a vendedora de sandálias Thais Moraes, 19.

Para o comerciante Isaque Alves, 47, que já está, há mais de um ano no local, as vendas estão em baixa, mas a melhora na mobilidade dos consumidores pode alavancá-las. “As vendas estão melhores em relação ao mês passado, mas nada comparado ao mesmo período no ano passado. Cada ano fica mais complicado, já estamos no meio do mês e ainda não há aquela movimentação típica de Natal”, relata.

As vendedoras da loja Sonatta Jeans também acreditam que a decisão possa impactar diretamente nas vendas. “O fluxo melhora bastante, com certeza. Têm muitos motoristas que não respeitam os pedestres, motociclistas que sobem nas calçadas. E acredito que agora, a partir do dia 15, as vendas melhorem também”, comenta Amanda Clara, 18.

Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista Autônomo de Ambulantes e Feirantes de São Gonçalo, José Fernandes Arêde Neto, a expectativa é de que de 15 a 20 mil pessoas transitem diariamente pela Rua da Feira durante o período. Para ele, a interdição traz vantagens aos consumidores e comerciantes, uma motivação a mais em época de crise, cuja previsão é de queda de cerca de 30% nas vendas em relação ao ano passado.