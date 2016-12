Estudante de 16 anos cria fórmula química e batiza com seu nome

13/12/2016 às 15:30h Enviado por: Leticia Lopes

O estudante amazonense Kelvin Márcio Sales Pereira, de 16 anos, criou uma fórmula química para encontrar o NOX (número de oxidação que indica o número de elétrons que um átomo ou íon perde ou ganha para adquirir estabilidade) de um metal eletrolisado, a massa eletrolisada ou a massa atômica do mesmo.









Kelvin é aluno do Colégio Militar da Polícia Militar Waldocke Fricke de Lira (3º CMPM), em Manaus, e está aprovado para cursar 3º ano do ensino médio em 2017.









De acordo com o portal A Crítica, o adolescente mostrou a equação para seus professores. Após os cálculos de confirmação, ele registrou a fórmula em cartório e a batizou com seu nome. Agora, a fórmula será encaminhada para avaliação do Conselho Internacional de Química.









“A fórmula é de extrema importância na área industrial porque pode ser utilizada na produção de alumínio na etapa da redução eletrolítica da alumina (óxido de alumínio (Al2O3), composto químico usado na produção de alumínio, abrasivos, refratários, isolantes elétricos e como catalisador em cromatografia), mas também para outras funções como folhagem de joias e revestir materiais para protegê-los da corrosão”, diz Kelvin ao portal.









O jovem conta que a inspiração surgiu enquanto estudava química no cursinho pré-vestibular. Daí ele percebeu que havia uma lógica entre massa eletrolisada de metal, NOX e peso atômico. Depois de dois meses de estudos ele chegou à fórmula, com exercícios e macetes para encontrar o número atômico do metal.









Além da química, suas matérias preferidas são biologia e matemática. Um conjunto essencial de disciplinas para quem quer prestar vestibular para medicina, que é o caso de Kelvin. E sua especialização será em ortopedia, afirma.









No vídeo ele explica a construção da fórmula.









