Boletim Trânsito 13/12

A Avenida Feliciano Sodré, sem retenção nos sentidos Centro e Praça Renascença. A Alameda São Boaventura já foi liberada após manifestação, e tem trânsito intenso no sentido Ponte, mas sem retenção. A Niterói-Manilha não tem retenção no Gradim e em Neves, e flui bem.









No sentido Rio, a Ponte tem lentidão dos acessos ao Mocanguê e na Reta do Cais. A expectativa de travessia é de 20 minutos. No sentido Niterói, um carro enguiçado provoca transtornos, mas o trânsito flui.









O próximo boletim da Rádio Mania é às 8h15. Fica ligado e sintoniza na 102,9!