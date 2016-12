Fazenda Colubandê pode ficar sem iluminação este fim de ano

13/12/2016 às 12:10h Enviado por: Samuel Castro

Moradores já lamentam a falta da tradicional decoração Foto: Alex Ramos

Um dos monumentos históricos mais importantes de São Gonçalo, a Fazenda Colubandê, pode não receber, este ano, a tradicional iluminação de fim de ano. A 13 dias do Natal, o espetáculo de brilho, luzes e cores dependerá de ‘adoção’ de padrinhos, que possam garantir a iluminação.



A Prefeitura de São Gonçalo, que detém a guarda da área, informou que não custeará a iluminação. O presidente da Associação Comercial e Empresarial de São Gonçalo, Evanildo Barreto, disse que, ainda esta semana, se reunirá com representantes da sociedade civil, políticos e comerciantes para estudar a possibilidade de iluminar, ao menos, a capela da fazenda.

“Estamos programando reunião com o intuito de planejar o custeio da ornamentação da área. Contamos com a colaboração de todos para garantir a iluminação simbólica desse monumento. É preciso ter um compromisso com a história”, afirmou.

Morador do bairro há 30 anos, o motorista Admar Monteiro, de 65 anos, lamenta o abandono da fazenda, já que o local ganha ainda mais beleza nesta época. “Moro neste bairro há muitos anos e vi essa fazenda em diferentes fases. A iluminação é esperada por todos os gonçalenses. Essa região é muito visitada nesse período de festas de fim de ano”, disse. A pensionista Vilma Sousa também aguarda a decoração. “A fazenda é linda e fica ainda mais encantadora com a iluminação de Natal”. (Marcela Freitas)