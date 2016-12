Mercado em Rio do Ouro ‘vende’ solidariedade

13/12/2016 às 11:20h Enviado por: Samuel Castro

Clientes podem doar e moradores carentes podem pegar Foto: Julio Diniz

O supermercado Multimix, em Rio do Ouro, São Gonçalo, incorporou o espírito de Natal e passou a “vender” solidariedade. Há 15 dias, o estabelecimento montou o “Cantinho Solidário” para doação de alimentos, roupas e brinquedos às pessoas carentes.

De acordo com o supervisor da rede, Valdomiro Bevasse, 64, a ideia foi de uma cliente que viu um projeto parecido no Nordeste. “Gostamos, adaptamos, acrescentamos a opção de deixar as pessoas doarem e está sendo muito legal. Inclusive, temos recebido mais doações do que pessoas precisando”, contou.

O cartaz anuncia: “Deixe aqui suas doações, caso queira. Você está com fome? Pode pegar. Mas pegue apenas o necessário para você, pois tem mais pessoas com fome”.

Desde que começou a campanha, fotos do “Cantinho Solidário” tomaram conta das redes sociais. Entre um elogio e outro, internautas parabenizam a iniciativa do mercado.