Vovó youtuber faz sucesso na internet com tutorial de maquiagem

12/12/2016 às 16:30h Enviado por: Leticia Lopes





Na contramão das jovens blogueiras de beleza com corpos esculturais, uma senhora de mais de 80 anos virou hit no YouTube. Tudo começou quando Kevin Droniak, neto da Vovó Lill (gradma Lil), teve a ideia de filmar as conversas que tinha com sua avó dentro do carro. A velhinha fez tanto sucesso que passou a fazer também tutoriais de maquiagem.









Grandma Lil testa produtos de beleza e reflete sobre estética, idade e rugas. Em um de seus vídeos, ela começa dizendo: “Você precisa de uma boa maquiagem para o beijo de ano-novo”. Em outro, ela comenta: “rir é o melhor remédio”. Confusões com pincéis também são recorrentes: “oh, passei o lápis de boca na sobrancelhas (risos)”.









Por sua alta dose de humor, a velhinha já coleciona milhares de fãs e já ensinou até a fazer a maquiagem para ficar a cara de Donald Trump.





Fonte: Catraca Livre.