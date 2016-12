Graças ao Google Earth, indiano encontra mãe após 25 anos

12/12/2016 às 16:00h Enviado por: Leticia Lopes

Saroo Brierley se perdeu da família aos 5 anos de idade Foto: Divulgação Saroo Brierley se perdeu da família aos 5 anos de idade Foto: Divulgação





Em 1986, quando tinha 5 anos de idade, o indiano Saroo Brierley foi parar na megacidade indiana de Calcutá após cochilar na viagem de trem e perder seu ponto de descida. Sem saber explicar onde morava, o garoto viveu nas ruas por meses, foi levado para um orfanato e acabou adotado por um casal australiano.









Anos se passaram, e a vontade de encontrar os pais verdadeiros sempre esteve presente. Por três anos, Brierley usou o Google Earth para ver todas as linhas de trem da Índia, buscando reconhecer a estação da cidadezinha de onde morava a partir das vagas lembranças da infância. Ele percorreu virtualmente mais de 10 mil estações de trem em um raio de milhares de quilômetros quadrados.









Até que em 2012, aos 25 anos, ele finalmente encontrou a estação de sua cidade natal, e assim conseguiu se reencontrar com a mãe biológica.









Essa história tão incrível acabou até virando filme, o Lion – Uma Jornada Para Casa, que estreou nos Estados Unidos no final de novembro, e está previsto para chegar ao Brasil no dia 9 de fevereiro. O longa conta com Dev Patel, Rooney Mara e Nicole Kidman no elenco.









Para celebrar o lançamento do filme, o Google reproduz no aplicativo toda a jornada inicial de Saroo Brierley pelo interior da Índia. Veja o trailer em inglês.









Fonte: Catraca Livre.