Unidos pela solidariedade

10/12/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

Mais de 100 famílias são beneficiadas com projeto social, que arrecada doações e brinquedos Foto: Alex Ramos

“Juntos somos mais fortes!”. Este é o lema do grupo de amigos do projeto ‘SOS Lixão de Itaoca’, que em parceria com OSG convida você para participar da edição de doações para quem mais precisa no próximo Natal.



Além dos brinquedos, novos e usados em bom estado, que vão ser entregues pelo Papai Noel às crianças que moram no extinto Lixão de Itaoca, no Complexo do Salgueiro, quem puder colaborar com a campanha pode doar alimentos não perecíveis, material de higiene e itens de uso pessoal. Para facilitar sua contribuição, OSG disponibilizou um ponto de arrecadação, que ficará até o próximo dia 17 no térreo do Prédio do Relógio, no Centro de Alcântara.

Formada por menos de 10 pessoas em 2012, atualmente o ‘SOS Lixão de Itaoca’ conta com cerca de 700 colaboradores, que vão ao extinto aterro sanitário diversas vezes ao ano, sempre em datas comemorativas. Mais de 100 famílias são beneficiadas com o projeto.

“Sempre vamos ao lixão, mas sabemos que nem todos conseguem ir até lá, ou mandar suas doações. Com a iniciativa de OSG em abrir o ponto de coleta, nós, do SOS Lixão de Itaoca, acreditamos que vamos somar mais força ao nosso grupo”, comentou o fotógrafo Alex Ramos, de 32 anos, um dos organizadores do projeto social.

Quem quiser saber um pouco mais sobre o projeto ‘SOS Lixão de Itaoca’, pode acessar: www.facebook.com/soslixaodeitaoca.