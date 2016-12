Loja da Enel de Alcântara fecha por dois dias após ameaça de cliente

09/12/2016 às 13:19h Enviado por: Rennan Rebello

A loja funciona em frente a Praça Chico Mendes, em Alcântara Foto: Julio Diniz

O aviso na porta: “Enel informa: excepcionalmente hoje 08/12 e amanhã 09/12 não haverá expediente nessa loja” pegou muitos clientes de surpresa. O papel estava fixado na porta da loja da Enel da Rua Lindolfo Collor, próximo a Praça Chico Mendes, em Alcântara. O motivo do cancelamento dos serviços foram as ameaças que funcionários receberam. Na tarde de quarta-feira, uma atendente foi agredida por um cliente, que jogou peixes podres em quem trabalhava no local.







Segundo testemunhas, a confusão começou, na manhã de quarta-feira, quando um cliente tentou passar na frente, não respeitando a fila. Houve reclamação e uma funcionária tentou organizar, quando foi agredida pelo homem. À tarde, o homem voltou ao local. “Ele disse que ia encher a cara do menino que trabalha aí de tiro. Ele estava desequilibrado”, contou uma jovem, que trabalha próximo a loja.





Ontem de manhã, a loja foi aberta. “Eles abriram a loja hoje (ontem), mas, pelo que soube, as meninas receberam ligações de ameaças. Aí, resolveram fechar”, contou um comerciante. A assessoria de imprensa da Enel informou que o caso foi registrado em delegacia, que os funcionários estão bem e que a loja deve ser reaberta na próxima segunda-feira.