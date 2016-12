Ilustrações mostram efeito das drogas no cérebro humano

09/12/2016 às 16:30h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: LSD Foto: Reprodução Ecstasy Foto: Reprodução Maconha Foto: Reprodução Cogumelos Foto: Reprodução Cocaína Foto: Reprodução Crack Foto: Reprodução Cerveja Foto: Reprodução Cerveja Foto: Reprodução





O artista Les Baker V faz ilustrações baseadas nos efeitos que as drogas têm sobre o cérebro humano. A série chama-se "Inebri-Nation" e traz retrato de pessoas sob o efeito de alucinógenos, mostrando seus olhares e delírios.









O artista quer chamar atenção para o fato de que as pessoas buscam diversas formas de alterar seu consciente. As ilustrações mesclam o rosto dos usuários com as drogas que utilizam, como álcool, cafeína e cocaína. Confira!









Fonte: Catraca Livre.