Este GIF pode te ajudar a controlar a ansiedade, de acordo com psicóloga

09/12/2016 às 15:30h Enviado por: Leticia Lopes

Foto:





Em momentos de crise política como a que estamos vivendo, o número de casos de estresse e ansiedade aumentam vertiginosamente.









O Mother Nature Network publicou um GIF recentemente que tem como objetivo acalmar os ânimos e nos ajudar a relaxar um pouco.









Por mais óbvio que pareça, muitas dessas sensações podem ser diminuídas com exercícios de respiração – isso não significa que quem tem transtornos de ansiedade não deva procurar ajuda médica e psicológica, é claro, mas se a sensação não é tão frequente nem está prejudicando outros aspectos da sua vida, não custa tentar.











Basicamente, o GIF é formado por uma linha que se transforma em um triângulo e, em seguida, em um quadrado para então adquirir uma série de formas até chegar a um octógono. Depois, tudo volta para a linha inicial. A ideia é acompanhar toda essa evolução com respirações profundas. Teste você mesmo aqui









De acordo com a psicóloga Christina Hibbert, essa técnica funciona, sim, justamente por nos forçar a focar na respiração e, dessa maneira, diminuir a intensidade com que levamos ar aos pulmões.









Ela explica que a ansiedade nos faz respirar rapidamente e não profundamente, o que não oxigena o cérebro e o corpo todo da maneira que seria ideal. “Quando relaxamos, respiramos profundamente e realmente focamos na respiração, como essa imagem nos ajuda a fazer, percebemos que ficamos revigorantes e prontos para voltar para o que quer que nossa vida esteja nos estregando, com uma energia renovada e paz”.









Outra característica da ansiedade é pensar apenas em problemas do passado ou medos com relação ao futuro. Esse exercício faz com que nossa mente fique focada apenas no presente, o que ajuda a tirar os problemas da cabeça. Ou seja... Não custa nada você tentar também. Depois nos conte se funcionou!





Fonte: Catraca Livre.