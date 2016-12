Polícia ambiental apreende mais de 1 tonelada de peixe

09/12/2016 às 10:30h Enviado por: Samuel Castro

Pescadores estavam em local e com rede proibida em Itaipu Foto: Divulgação

Por Thuamy Dossares

O Comando de Polícia Ambiental apreendeu mais de uma tonelada de peixe durante operação em Niterói e São Gonçalo ontem. Na ação, 18 pescadores foram detidos. Todo pescado será doado.

Segundo os militares, a Operação Netuno, em Niterói, aconteceu na Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (Resex Itaipu). Lá, duas embarcações foram flagradas realizando pesca de arrasto nas águas da reserva. No total, uma tonelada de peixes, de diversas espécies, foi apreendida. O alimento será distribuído no Caramujo, Niterói.

Em São Gonçalo, a ação aconteceu no cais do Gradim. Sessenta quilos de sardinha, que encontra-se no período de defeso (época de reprodução), foram recolhidos. O pescado foi doado ao Abrigo Cristo Redentor, em Estrela do Norte. As operações foram registradas na 77ªDP (Icaraí) e 73ª (Neves), respectivamente.