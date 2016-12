São Gonçalo ganha museu da cultura dedicado à cultura da cidade

09/12/2016 às 11:00h Enviado por: Samuel Castro

Décio mostra objetos usados na segunda guerra mundial e da época que a cidade tinha bonde Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

“Acultura não tem fronteira. Se não valorizarmos o passado não teremos como avançar no futuro”. É com esse pensamento que o empreendedor cultural e presidente da Academia Gonçalense de Artes e Cultura (Aglac), Décio Machado, inaugura, amanhã, o primeiro Museu da Cultura Gonçalense, na Parada 40. Durante a inauguração, Décio lançará, ainda, seu mais novo livro: “Capitão da Luz”, que conta com cinco anos de pesquisa sobre Itaoca e da Capela Nossa Senhora da Luz, na Praia da Luz.



De acordo com Décio, durante a exposição, os visitantes terão acesso a um acervo familiar e objetos doados por amigos como: um binóculo utilizado por um ex-combatente do município na segunda guerra mundial, sinaleiro de bonde e peças do século XIX.

O espaço é dividido em diversos ambientes culturais. Logo na entrada, o visitante se depara com a parte externa, onde é exposto em uma parreira, 42 trovas. Já no interior, o visitante tem contato com a música através da exposição de José Bonifácio, morador do Luiz Caçador que há 30 anos trabalha como rodie (montagens de palcos de artistas) e durante esse período colecionou relíquias como crachás de concertos, paletas de guitarras de nomes consagrados do rock, case de violão de Geraldo Azevedo e até uma batuta que era do maestro da banda do cantor Julio Iglesias. Em um segundo ambiente, a leitura tem vez com a biblioteca da Aglac, que leva o nome da imortal Marina Oliveira, antiga presidente da Academia Gonçalense. No mesmo local, podem ser vistas as raridades que fizeram de alguma forma parte da história gonçalense. Em um terceiro espaço, a exposição de quadros completa o museu, que tem ainda um café.

“Quem visitar o nosso museu poderá ter contato direto com a história de São Gonçalo. Na inauguração, teremos também apresentação de músicos e uma feira de artesanato. Nossa intenção é valorizar a cidade”, afirmou.

O museu fica na Rua Francisco Portela, 2360, na Parada 40. A inauguração está marcada para às 14h. O museu funcionará de terça a sábado, das 15h às 22h, com entrada gratuita.