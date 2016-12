Estudantes do Colégio Dom Hélder ganham medalhas em Olimpíadas

09/12/2016 às 11:30h Enviado por: Samuel Castro

A premiação foi realizada na Universo de Niterói quarta-feira Foto: Julio Diniz

Por Renata Sena

Onze alunos do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara das unidades da Trindade, em São Gonçalo, e Piratininga, Niterói, foram premiados, na noite de quarta-feira, com medalhas de ouro, prata e bronze na 19ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). A cerimônia de premiação aconteceu na Universo de Niterói, no Centro.



Além de comemorarem duas medalhas de ouro na Olimpíada, professores e alunos da instituição comemoraram também a segunda nota dez conquistada pelos alunos do Dom Hélder. “Participamos da olimpíada há 16 anos e esse é nosso segundo dez. Cada evolução dos alunos é uma conquista nossa e deles. Hoje, temos 46 participantes e 11 medalhistas. Fazemos com que nossos alunos tenham todas as oportunidades para que depois eles descubram o que querem seguir”, disse a diretora geral, Suzana de Fátima Piaz Barcelos.

Estudante da unidade de São Gonçalo, Eduarda Azeredo, 14, comemorou a medalha de ouro. “Fiquei muito nervosa achando que não ia ganhar nada. É uma coisa que eu gosto bastante”, falou a aluna do 8º ano, que garantiu a nota de 9.35.