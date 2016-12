Vazamento de esgoto forma buracos em via movimentada do B. Vermelho

07/12/2016 às 12:10h Enviado por: Samuel Castro

Buracos, que foram abertos na rua, atrapalham os motoristas Foto: Leonardo Ferraz

Por Thiago Soares

Moradores e usuários da Rua Primeiro de Maio, no Barro Vermelho, em São Gonçalo, já perderam a paciência com um enorme buraco provocado por um vazamento da Cedae. De acordo com a população do bairro, o vazamento de esgoto é recorrente no local.



Morador da rua, o biomédico Ramon Carvalho, de 28 anos, contou que o buraco está deixando a travessia dos carros difícil. “O buraco é no meio da rua, aliás, os buracos. Os carros só passam de um em um. O problema maior é que isso acontece sempre. A Cedae já veio diversas vezes aqui e nunca resolve de verdade”, disse.

Por conta dos grandes buracos, os carros que trafegam no sentido Santa Catarina precisam invadir a pista contrária, o que deixa o trânsito confuso.

O mal cheiro é algo que também está irritando quem passa pelo lugar. O motorista Hugo Leonardo Silva, de 42 anos, utiliza a rua diariamente e fica incomodado com o forte odor.

“Esgoto pela rua já é um absurdo. Ficar sentindo este fedor é ainda pior. Eu apenas passo por aqui. Imagina quem tem de trabalhar nas proximidades. Alguém tem de fazer algo pelo bairro”, reclamou.

A Cedae afirmou, por meio de assessoria, que realizou reparo na rede de água, mas identificou vazamento numa galeria de águas pluviais, administrada pelo município. A prefeitura de São Gonçalo informou que uma equipe do Departamento de Obras e Conservação já está atuando no local, desde a manhã de ontem, para sanar o problema.