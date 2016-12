‘Vamos dar as Mãos’ faz almoço beneficente em SG

07/12/2016 às 10:50h Enviado por: Samuel Castro

Intenção é servir cerca de 500 refeições no abrigo nesta quarta Foto: Divulgação

Por Renata Sena

Um grupo de amigos de São Gonçalo, batizados pelo nome de ‘Vamos dar as Mãos’, vai realizar, hoje, um almoço beneficente no Abrigo Cristo Redentor, em Estrela do Norte, São Gonçalo. A renda será transformada em doação para diversas entidades, entre elas, o próprio abrigo.



Esse será o primeiro encontro do grupo na sede do abrigo e a ação visa receber 500 pessoas para o almoço, que custará R$ 16 cada refeição, que será servida das 11h às 14h.

A renda do almoço será destinada para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de São Gonçalo, no Paraíso; Instituto Léo de Sá, no Centro da cidade; Instituto Luxo e Vida, em Itaúna; Centro de Integração Alice Nunes, no Jardim Catarina; Primeira Chance, no Pita; e o próprio Abrigo Cristo Redentor.

No almoço também haverá ponto para arrecadar doações de 1kg de alimento não perecível e brinquedos novos e usados em bom estado. Durante a ação, as contas bancárias das instituições também serão divulgadas para que quantias em dinheiro sejam doadas.

Na noite do próximo dia 10, haverá outro evento beneficente na sede da Apae com intuito de arrecadar mais doações.