Homem morre eletrocutado ao cortar árvore na Trindade

07/12/2016 às 08:30h Enviado por: Samuel Castro

Sérgio foi eletrocutado Foto: Divulgação

Por Thiago Soares

Sérgio Araújo dos Santos, conhecido como Chibil, morreu eletrocutado no momento em que podava uma árvore, na tarde de segunda-feira, na Rua Itaperuna, na Trindade, em São Gonçalo. Segundo testemunhas, um dos galhos caiu em cima da rede elétrica e conduziu a eletricidade quando tocou na mão da vítima, que estava desempregada e fazia o serviço para uma vizinha.



Amiga de infância de Sérgio, Lorrana Açucena, de 21 anos, lamentou a morte do amigo e disse que ele estava tentando se levantar na vida. “O conhecia desde pequena. Crescemos juntos, brincamos juntos. Ele era um rapaz bom que estava cortando a árvore para uma vizinha. Ele estava tentando acertar a vida dele, estava desempregado e fazia tudo que aparecia”, contou a amiga.

Depois de ser atingido pela descarga elétrica, Sérgio ainda foi levado para o Pronto Socorro de Alcântara, mas já chegou sem vida na unidade de saúde.

Amigos do rapaz espalharam alguns cartazes pelas ruas do bairro, homenageando o jovem. O enterro de Sérgio acontece hoje, às 12h30, no Cemitério São Miguel, no bairro de mesmo nome, em São Gonçalo.