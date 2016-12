Estado não paga, mas usuários voltam a ter descontos no BU

07/12/2016 às 10:00h Enviado por: Samuel Castro

Usuários voltam a pagar R$6,50 em duas passagens com o BU Foto: Alex Ramos

Após suspensão por atraso de pagamento por parte do Governo do Estado, o Bilhete Único (BU) voltou a funcionar no sistema integrado de ônibus, barcas, metrô, trens e vans. A decisão foi comemorada pelos usuários, mas a Federação de Empresas de Transporte de Passageiros do Rio (Fetranspor) informou que as concessionárias vão recorrer da decisão. E o Estado não tem nenhuma previsão para o pagamento.

Para a operadora de caixa Angélica Militano, de 27 anos, o BU garante economia de R$76,80 no fim de cada mês. Ela usa duas conduções para chegar ao Centro do Rio. “Sem o BU, eu gasto R$ 9,70. Utilizando o cartão, R$ 6,50. Para o trabalhador, essa economia representa muito no fim do mês. Espero que a decisão de cancelar esse benefício seja revista. Não podemos ser penalizados”, afirmou.

A mesma opinião tem o vitrinista Rogério Cordeiro de Matos, 54. “Sem o BU, o valor da passagem quase dobra. Essa foi uma das melhores iniciativas do Governo em prol do trabalhador. Não pode e não deve acabar”, ressaltou.

Cancelamento - O Governo do Estado deve R$ 10 milhões às concessionárias de transportes e não cumpriu a promessa de quitar os débitos. Com isso, a Fetranspor anunciou a suspensão do beneficio aos usuários. Entretanto, uma liminar para manutenção do desconto foi dada pelo Tribunal de Justiça em ação cautelar movida pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Procurada, a Secretaria de Estado de Fazenda informou que não existe previsão para pagamento.