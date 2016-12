DPs e 12º BPM são ‘adotados’

07/12/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

A delegacia do Centro de Niterói receberá materiais de limpeza e papelaria do Sindilojas Foto: Alex Ramos

Para tentar minimizar o efeito da crise do Estado nas delegacias de Niterói e no 12º BPM (Niterói), entidades de classe de Niterói se uniram para ‘apadrinhar’ as instituições. Eles vão ajudar, por três meses, com materiais de papelaria, limpeza e higiene pessoal.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Niterói, Fabiano Gonçalves, a idéia foi discutida em um evento do Conselho de Segurança do município e levada até ele, que reuniu Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj), Sindilojas Niterói, Sindicato dos Empregados de Edifícios e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Niterói com o intuito de fazer uma parceria público privada.

Ainda segundo ele, durante a reunião, ficou decidido que inicialmente a ajuda acontecerá por três meses. Após esse prazo, as entidades se reunirão novamente para reavaliar a situação. “Vamos colaborar com o trabalho desses policiais disponibilizando insumos básicos, como papel para impressão, tintas de impressora, café, papel higiênico e outros produtos de papelaria. O objetivo é amenizar os problemas trazidos pela falta de material imprescindíveis para o funcionamento dos trabalhos nas delegacias e no 12º BPM”, explicou.

De acordo com a presidente do Conselho de Segurança da OAB Niterói, Raffaela Cuppelo, a entidade solicitará, através de ofícios, para que alguns empresários façam doações. “Essas doações serão de material de limpeza e papelaria”, explicou.

O lojista que quiser ajudar, basta procurar a CDL Niterói para que a entidade faça o encaminhamento.

DPs e seus padrinhos

CDL Niterói – 12º BPM

OAB Niterói – 79ª DP (Jurujuba)

Acierj – 77ª DP (Icaraí)

Sindilojas Niterói – 76ª DP (Centro de Niterói)

Sindicato dos Empregados de Edifícios de Niterói – 78ª DP (Fonseca)