06/12/2016 às 07:42h Enviado por: Leticia Lopes

Do Túnel a rua Marquês do Paraná, a Avenida Roberto Silveira tem trânsito, mas flui sem problemas.





Na ponte, o trânsito é intenso no sentido Rio, com lentidão dos acessos ao Mocanguê. A travessia é estimada em 17 minutos. Em direção a Niterói, o fluxo é bom, com travessia em 15 minutos.





