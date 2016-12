Funcionários da limpeza do Heal fazem protesto

06/12/2016 às 11:20h Enviado por: Samuel Castro

Com salários atrasados, terceirizados não têm previsão de receber Foto: Alex Ramos

Em repúdio ao atraso no pagamento de salários, que na próxima sexta-feira completa dois meses, funcionários da empresa de higienização Previni, prestadora de serviço do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, em Niterói, realizaram, na manhã de ontem, um “apitaço” com direito a interrupção do trânsito na Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói.



De acordo com o diretor secretário do Sindicato dos Trabalhadores em Asseio, Conservação (Sintacluns), Francis Távora Guimarães, cerca de cem funcionários que prestam serviço na unidade estão sem receber os pagamentos e também não há previsão para o acerto do 13º salário. “O atraso completará dois meses. Muitos funcionários estão sem receber o valor da passagem, férias e o dissídio que consta no contracheque, mas não foi acertado. O movimento de greve é legítimo”, disse.

Ainda segundo Francis, o salário base de cada funcionário é de R$ 1.077. As Organizações Sociais (OS) estariam alegando que o governo do Estado não faz o repasse e, por esta razão, o pagamento não é efetuado. Durante a manifestação, os funcionários fecharam parte da Alameda São Boaventura, sentido Niterói, na altura do Heal, e o trânsito foi desviado para meia pista. Apesar da orientação de um agente da Nittrans, um longo engarrafamento se formou no local.

A Secretaria de Estado de Saúde informou que os repasses ao Heal estão em dia e que os pagamentos dos terceirizados são atribuição da OS. (Marcela Freitas)