Restaurante Popular de Niterói fecha as portas por falta de pagamento

06/12/2016 às 10:50h Enviado por: Samuel Castro

Clientes do restaurante foram surpreendidos, na manhã de ontem, com aviso e cadeado no portão Foto: Alex Ramos

Sem receber pagamentos do Governo do Estado nos últimos 12 meses, a Alimentação Carmense, responsável pela administração dos Restaurantes Populares de Irajá e Niterói, resolveu encerrar as atividades nas duas unidades. Quem chegava, na manhã de ontem, ao Restaurante Cidadão Jorge Amado, em Niterói, era surpreendido com o cadeado no portão e um cartaz afixado, onde se lia: “Devido o atraso no pagamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o restaurante ficará temporariamente fechado”.

A decisão, entretanto, preocupou os clientes. “Trabalho como camelô e almoçava neste restaurantes todos os dias. Apesar da baixa qualidade dos alimentos, o valor do prato significava uma economia no fim do mês. Com R$ 2, eu não consigo comer nem um salgado com suco. Quem vai pagar a conta é o cidadão?”, questionou Fabrício Pereira do Amaral, de 42 anos.

Para a aposentada Vera Lucia Emerick, 65, o encerramento do restaurante é preocupante. “Sempre que vinha a Niterói, almoçava aqui. Moro em Itaboraí e também almocei várias vezes no restaurante da minha cidade, que foi fechado antes deste. Estou muito triste e revoltada com o que vem acontecendo com o nosso estado. Tenho vergonha de morar em um estado como esse que protege os políticos e fere seus contribuintes”, reclamou.

Em nota, a Alimentação Carmense informou que optou pela suspensão do serviço após mais de 12 meses de atraso dos pagamentos, com dívidas no valor de R$ 7,2 milhões. A empresa reitera que buscou entendimento junto à secretaria para evitar o fechamento da unidade, inclusive com aquisição de crédito junto a instituições bancárias, porém chegou ao limite de endividamento. A Carmense lamenta a grave crise financeira do estado, bem como as demissões que serão ocasionadas com a suspensão do contrato. A empresa está disposta a manter diálogo e a retomada dos serviços, para voltar a atuar o mais breve possível, visto que é uma trabalho de suma importância, sobretudo para a população menos favorecida.

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos informou que recebeu a notificação da empresa sobre o rompimento do contrato e o fechamento das unidades Irajá e Niterói. O órgão reconhece a dívida de R$ 7,2 milhões e, no momento, busca soluções para que os restaurantes voltem a funcionar o mais breve possível. (Marcela Freitas)