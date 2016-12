Jornalismo perde o fotógrafo Luiz Barros

06/12/2016 às 12:10h Enviado por: Samuel Castro

Barros tinha 58 anos Foto: Divulgação

Por Matheus Merlim

O jornalismo fluminense perdeu um de seus grandes nomes ontem. Aos 58 anos, o repórter fotográfico Luiz Barros faleceu, vítima de uma hemorragia digestiva. O sepultamento está marcado para hoje, às 14h, no Cemitério do Maruí, no Barreto, Niterói.



De acordo com amigos, Barros estava em Rio das Ostras, quando no domingo se sentiu mal e foi para o hospital. Ainda não se sabe, ao certo, se outros fatores podem ter motivado o agravamento do caso.

Acostumado a imortalizar momentos através de sua lente, o fotojornalista deixou sua marca registrada em diversos veículos de comunicação ao longo de sua carreira. Morador de Niterói, Luiz Barros acumulou passagens por “O Estado de São Paulo”, “O Globo”, “O Dia”, “A Tribuna” e “O Fluminense”, sendo que neste último foi chefe de fotografia por mais de 10 anos.

Entre as coberturas, destaca-se a Paralimpíada de Sydney, Austrália, em 2000. Sua atuação mais recente foi na campanha a prefeito de Niterói, quando atuou na candidatura de Felipe Peixoto (PSB), com quem trabalhava há quatro anos. Casado, ele deixa dois filhos (Keyla e Lucas).