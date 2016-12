Orquestra do Conservatório de Música de Niterói fará apresentação gratuita na cidade

05/12/2016 às 13:43h Enviado por: Rennan Rebello

A instituição encerrará suas atividades culturais de 2016 com apresentação na Sala de Cultura Leila Diniz Foto: Divulgação

No dia 7 de dezembro, a Sala de Cultura Leila Diniz ficará mais musical com um concerto natalino da Orquestra de Sopros do Conservatório de Música de Niterói. O evento, que terá início às 18h, contará com a execução de peças do período clássico e com temas de filmes e músicas natalinas. A entrada é franca.





Visitando a Sala de Cultura Leila Diniz pela primeira vez, o elenco – que envolve 14 artistas – vem à Imprensa Oficial sob a regência do maestro Paulo Roberto Sant’anna. Além de um pout-pourri natalino, o repertório do concerto irá relembrar a trilha sonora de produções cinematográficas famosas como “A Lista de Schindler”, “Jurassic Park”, “Indiana Jones” e “A Noviça Rebelde”. Dentre as canções clássicas, destaque para a “Marcha Festiva”, “Pavana Belle Qui Tiens Ma Vie”, “Nancie” e “Minueto N 1”.





Os artistas que compõem o grupo são Lincon Class e Raphael Oliveira, nas flautas e flautim; Ramon Barino, Maxwelk Castro, Bruno Novello, Arthur Tavares Francioni, Elzo Honorato Neto e José Siqueira, nas clarinetas; Glaucia do Espírito Santo e Guilherme Mouzinho nos saxofones; Lincon Class no trompete; Andre Martins e Teomarco Rodrigues nos trombones; e Marcelo Araujo na tuba. A história do Conservatório em Niterói, fundado em 1914, imortalizou personalidades como os maestros Felix Cordiglio Lavalle, Hernani Bastos, Felício Toledo de Figueiredo e José de Castro Botelho, que hoje dão nome a ruas da cidade.









Serviço:

Concerto natalino da Orquestra de Sopros do Conservatório de Música de Niterói

Data: 07/12/2016 (quarta-feira)

Endereço: Rua Professor Heitor Carrilho, 81 – Centro – Niterói /RJ

Horário: 18h

ENTRADA FRANCA