05/12/2016 às 08:09h Enviado por: Leticia Lopes

A Alameda São Boaventura tem fluxo lento em direção ao Centro e a subida da Ponte.







Na Ponte, retenção no sentido Rio dos acessoa ao Mocanguê e da Grande Curva à Reta do Cais, com travessia estimada em 30 minutos. No sentido Niterói, o fluxo é bom e a travessia é estimada em 20 minutos.





