Batalhão faz festa de Natal para crianças com direito a Papai Noel

05/12/2016 às 12:43h Enviado por: Rennan Rebello

Cem crianças participaram da ação, que foi promovida com ajuda de moradores da cidade Foto: Leonardo Ferraz

O 7ºBPM (São Gonçalo), em parceria com moradores do município, realizou, ontem, em sua sede, uma ação social para crianças carentes em comemoração a chegada do Natal. Alunos de Educação Física da Universo garantiram a recreação das crianças. Com pula-pula, escorrega e diversas brincadeiras, a garotada se divertiu. No entanto, o ponto alto foi a chegada do Papai Noel, que distribuiu presentes. Moradora do Boa Vista, São Gonçalo, S., 21 anos, levou seu filho, de 2 anos, e elogiou a iniciativa. “A festa está maravilhosa, ambiente perfeito. É a primeira vez que venho e estou muito feliz. Meu filho adorou o Papai Noel, apesar de ter ficado com um pouco de medo”, disse. O comandante do 7ºBPM, tenente-coronel Ruy França, afirmou que este tipo de ação é bom para estreitar a relação entre a polícia e a população.