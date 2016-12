Alunos do Sesi aprendem com o espírito solidário

04/12/2016 às 14:11h Enviado por: Rennan Rebello

Alunos do EJA criaram uma árvore de Natal com figuras geométricas Foto: Leonardo Ferraz

Por Daniela Scaffo





O Natal é a época conhecida por despertar o espírito da solidariedade e da criatividade. E foi assim que aconteceu com uma turma de 40 alunos que participam do projeto “Sesi Matemática para Educação Básica”, do curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da unidade São Gonçalo e estão programando uma verdadeira festa para os idosos do Abrigo Cristo Redentor, na Estrela do Norte. Para compor a festividade, os alunos montaram uma árvore feita a partir de papelão reciclado e enfeites sólidos geométricos, com pirâmides sobrepostas. Também estão arrecadando artigos de higiene pessoal na própria unidade e ensaiando uma cantata. De acordo com o professor Joaquim Pedro, a ideia da confecção da árvore natalina surgiu a partir de um outro projeto com figuras geométricas, que estava sendo montado pelos alunos.





“Montamos o projeto ‘Na guerra ou na paz, a matemática é demais’ no meado desse ano e, a partir do desenvolvimento desse trabalho, elaboramos a árvore de Natal geométrica, que fará parte da festa de Natal solidária que estamos elaborando para o Abrigo. Foi um verdadeiro exercício de superação”, contou o professor.







Ainda segundo o professor, por causa do curto prazo para elaboração e preparação da festividade, o projeto quase deixou de acontecer. Porém os alunos da EJA se empenharam para que tudo saísse perfeito. “Pensamos nesse projeto como uma forma de separar essa ideia de que idosos e jovens não se misturam e a turma, mesmo em cima da hora, abraçou os preparativos com muito carinho. Um dos alunos é desenhista e fez todo o layout e, depois, todo mundo se envolveu com a montagem”, disse.





O responsável pelo layout da árvore foi o aluno Tiago Pacini, de 28 anos. Segundo ele, a elaboração do objeto demorou apenas uma aula. “Eu desenho há muito tempo e isso foi a parte fácil para mim. Depois as meninas fizeram as bolinhas de origamis em formatos de figuras geométricas e finalizamos a árvore”, relatou Tiago.