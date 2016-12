Mobilização virtual transforma sonho de bailarino gonçalense em realidade

03/12/2016 às 11:30h Enviado por: Samuel Castro

Sandra e Suzana mostram com orgulho fotos de Fábio nos EUA Foto: Alex Ramos

Cerca de R$ 4 mil. Esse foi o “passaporte” para que o bailarino gonçalense Fábio Mariano, de 23 anos, pudesse viajar para Nova York, onde integra a companhia Atlantic City Ballet, em New Jersey. Com ajuda de uma “vaquinha online”, Fábio está desde agosto se dedicando a dança no exterior.

A família, que ficou no Brasil, mais precisamente no bairro do Coelho, em São Gonçalo, resolveu agradecer a todos que contribuíram para que o jovem pudesse realizar seu sonho. “Temos tanto a agradecer. A conquista desse sonho só foi possível graças a ajuda de muitas pessoas conhecidas e desconhecidas. O Fábio sempre foi muito determinado e está muito feliz com essa nova fase”, comemorou a professora Suzana Carvalho, 36, irmã do bailarino.

Para a dona de casa Sandra de Carvalho, 60, mãe do jovem, o mais difícil é a saudade, mas pelo filho ela suporta toda a dor da ausência. “Ele é muito dedicado e me enche de orgulho.Ele já participou de três espetáculos e, no final deste ano, será o bailarino principal do Quebra Nozes”, comentou orgulhosa.

Em março deste ano, Fábio, que é formado pela Escola de Dança Maria Olenewa, da Fundação Teatro Municipal do Rio, aproveitou alguns recursos financeiros e viajou para Nova York, nos Estados Unidos, para fazer audições em companhias de balé. Lá, ele ganhou um curso de um mês, na Nashville Ballet.