Torneiras secas, enquanto água ‘jorra’ no meio da rua

03/12/2016 às 09:30h Enviado por: Samuel Castro

Rompimento de tubulação preocupa moradores do Arsenal Foto: Alex Ramos

Há pouco mais de um mês, moradores da Rua Ana Cigana, no Arsenal, em São Gonçalo, sofrem com o desperdício de água. O rompimento de uma tubulação e a falta de manutenção na rede deu a um pequeno problema grandes proporções.



O administrador Wellington Ferreira, de 44 anos, tem sofrido diretamente com o problema e viu sua conta de água mais que triplicar, passando de R$ 40 para R$ 136, mesmo com as torneiras secas.

“Há 45 dias tenho entrado em contato com a Cedae por telefone e internet. Eles sempre alegam que mandarão um equipe e até agora nada. Enquanto isso, estou sem água em casa e mantendo o abastecimento do meu reservatório com ajuda de vizinhos”, afirmou.

Ainda segundo o administrador, a pressão da água causou problemas em seu imóvel e na calçada. “Tive que abrir parte da calçada para facilitar o escoamento. Meu terreno foi afetado diretamente pela pressão da água. Toda a terra embaixo da calçada está fofa. Temo que venha despencar abrindo um cratera”, disse.

Em nota, a Cedae informou que uma equipe irá ao local verificar e, sendo em rede do órgão estadual, providenciará o reparo na sequência.